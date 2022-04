La Federación Nacional de Futbol de Honduras dio a conocer hace unos días que tomó la decisión de destituir de su cargo al entrenador Hernán Bolillo Gómez, luego del fracaso en la Eliminatoria Mundialista rumbo a Qatar 2022, por lo que han comenzado a sonar varios candidatos, entre ellos el argentino Pedro Troglio quien ya conoce el entorno catracho.

La Fenafuth ha comenzado a analizar carpetas para encontrar al nuevo seleccionador nacional, el cual debe ser definido lo más pronto, tomando en cuenta que en casi dos meses estará afrontando la Liga de Naciones de la Concacaf, en donde comparte grupo con Canadá y Curazao en la Liga A de la competición del área.

Troglio ha sido uno de los candidatos que más fuerte suena y uno de los favoritos por parte de los aficionados, ante esto dio declaraciones a Diario Diez donde negó cualquier acercamiento con las autoridades futbolísticas catrachas. “Ja, ja, ja. ¡Qué loco! Lo que se dice es mentira, son los periodistas lo de eso, nadie me llamó”.

Así mismo también habló con el comunicador panameño José Miguel Domínguez, quien también cuestionó al argentino sobre las posibilidades que existen de ser el nuevo técnico de la H. “No, amigo. A mí no me llamó nadie todavía. Nadie de ningún lado ni oficial ni nada. Esas son cosas de periodistas. A mí nadie me llama”.

Honduras estará dando a conocer su nuevo técnico en los próximos días, se tiene planificado que sea este lunes o martes, por el momento todavía se desconoce sí será definitivo o interino, si es esta última opción un fuerte candidato es el también argentino Diego Vásquez.