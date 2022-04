Honduras no terminó nada bien las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, no por el hecho de no conseguir un boleto a la Copa del Mundo, sino por las formas en cómo sucedió todo. Terminaron en el último lugar de la clasificación y además, sin conocer la victoria. Por los malos resultados la Federación de Fútbol en Honduras tomó la determinación de despedir a Hernán Darío Gómez. Por este motivo, el nombre de Reinaldo Rueda suena para tomar el mando de la selección catracha.

En días pasados el periodista de Win Sports Pipe Sierra afirmó en su cuenta de Twitter que la vinculación contractual de Rueda con la selección Colombia finaliza en junio del presente año. Después de haber finalizado el encuentro de Colombia ante Venezuela en Puerto Ordaz, por la última fecha de las eliminatorias, el extécnico de Ecuador dejó su cargo a disposición de los directivos de la federación.

Recordemos que en su palmarés, destacan la Copa Libertadores de América 2016 y la Recopa Sudamericana 2017 con Atlético Nacional. Mientras que a nivel de selecciones el tercer lugar con la Selección de fútbol sub-20 de Colombia en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, la clasificación de la Selección de Honduras a la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y la clasificación de Ecuador a Brasil 2014.

A pesar de que las últimas dos experiencias de Reinando Rueda con el combinado de Chile y Colombia no fueron los mejores, el ex Atlético Nacional es muy recordado en Honduras, a la que clasificó a Sudáfrica 2010. Por ahora, habrá que esperar la determinación que tome la Federación Colombiana de Fútbol, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso de Reinaldo Rueda, quien aún tiene contrato vigente y a final mes evaluarán su continuidad.