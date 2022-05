La ida de las semifinales del Clausura 2022 entre Olimpia y Motagua dejaron mucha tela para cortar. Luego de un primer tiempo en el que los Albos fueron superiores, la segunda parte fue bastante trabada y dejó algunas polémicas con el arbitraje. Así lo declaró Pablo Lavallén en conferencia de prensa.

El estratega argentino analizó como se dio el desarrollo del partido y cerca del final se refirió a la labor del árbitro durante los 90 minutos. Le apuntó a Said Martínez por anular incorrectamente el gol de Yustin Arboleda, pero a su vez no se quitó la responsabilidad por no haber ganado el clásico.

"En el primer tiempo se vio la mejor versión de ambos. Tuvimos algunas aproximaciones a la portería de Licona, también Motagua se arrimó a la nuestra, pero el segundo tiempo fue más trabado. Estas son instancias donde el que comete menos errores y tiene acierto en el momento justo, pasa", comenzó declarando Lavallén.

Luego, se refirió al arbitraje: "Lamentablemente, en los últimos partidos, empezando por el de UPNFM, donde también pitó Said Martínez, tuvimos un gol mal anulado por un fuera de juego que no era de Josman Figueroa, después una mano dentro del área que no se sancionó. Contra Victoria se pitó un penal muy dudoso y hoy nos pasa de vuelta".

Para finalizar, Lavallén aclaró que simplemente exige que se dejen de equivocar en contra de Olimpia: "No pido que se pite a favor nuestro, lo que pido es que tengan un segundo visor de todo, ya que en esa jugada de Yustin y Licona, la verdad es que la veo muy dudosa, la anularon mal".