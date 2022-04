Manuel Keosseián volvió al banquillo de Marathón luego que el equipo no tuviera un buen inicio de Torneo Clausura 2022, por lo que el uruguayo recibió la confianza para mejorar el desempeño de los jugadores, aunque fue realista y afirmó que hay mucho trabajo por hacer, para encontrar la forma que desea y así pelear por estar en la fase final.

“Primero hemos tenido una serie de lesiones permanentemente, desde que llegué han habido cinco o seis lesionados, hoy tenemos tres o cuatro de los cuales eran titulares. Este ha sido un enorme problema. También un equipo que está falto de confianza. Yo estoy acostumbrado a dirigir equipos aquí con fuerza, con confianza, seguridad en el trabajo y me encontré a un equipo con dificultades que lo ha llevado a estar en la posición que está”, dijo el charrúa.

Acerca de la razón del mal momento de los verdolagas comentó: “Esto es porque el fútbol es así, yo no puedo profundizar demasiado porque yo no armé este equipo. Sí, soy el responsable, y me hago cargo de todo en el torneo; aunque no inicié yo. Este es un equipo que debería estar en mejores condiciones, si está así es porque hay varios motivos. En los 10 días que he estado aquí es complicado saber por qué está pasando esto”.

“El equipo no está como yo quiero, le faltan situaciones para tener un equipo para pelear el campeonato. Espero que en estos pocos días se pueda mejorar. Necesitamos un triunfo y tiene que ser contra Victoria más allá que anden muy bien. Aquí hay jugadores que pueden sacar adelante. Pero todo se termina cuando entramos a la cancha y no sacamos el resultado”, agregó

Sobre sí confía en que pueda meterse a la lucha del título opinó: “Totalmente, pero tenemos que ganar. El partido con Victoria tenemos que ganarlo porque se va achicando el margen de error, los partidos cada vez son menos. Estamos a un punto de estar en zona de clasificación; sin embargo, para esto hay que mejorar mucho”.