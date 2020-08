Carlos Pineda contó el maltrato que sufrió por parte de Keosseián

Es difícil creer los problemas que tuvo Carlos Pineda para ser tenido en cuenta por los entenadores de Olimpia. El jugador no tuvo lugar al principio con Nahún Espinoza y tuvo que salir a préstamo para ganar lugar. En el UPN le sucedía lo mismo y pese a ser goleadores en las prácticas, casi no jugó encuentros oficiales.

Pero la peor parte de su carrera la pasó con Manuel Keosseián como entrenador de los Albos. La actual joya de la selección catracha contó lo conflictos que tuvo con el uruguayo y la honestidad brutal que tuvo para informarle que no había lugar para él en la plantilla. Conflictos que lo hicieron dudar sobre el retiro.

Pese a que se destacaba en la Sub20, no tenía lugar en Olimpia.

"Le dio la oportunidad a todos de jugar menos a mí, entonces el profesor los usó para conocerlos porque el equipo iba primero y al único que no metió fue a mí. Luego entendí que el profesor no me conoció en ese resto de torneo, pensé que en el otro campeonato me tomaría en cuenta. Ya cuando llaman a pretemporada no entrenaba, solo corriendo alrededor del campo y recuerdo que hacían trabajos de defensa ataque y a mí me mandaban a entrenar con los porteros, a hacer centros", contó el futbolista sobre el trato del estratega charrúa.

Y agregó sobre una charla que tuvo con él: "Al final le pedí consejos a Manuel Keosseián de qué podía hacer, él me dijo que trabajara bien pero que tenía cuatro jugadores antes que yo, fue sincero y me dijo que se tenían que lesionar los tres para que me metiera, entonces allí dije, me iré al Real de Minas".

Para finalizar, destacó como el actual técnico de Olimpia le salvó la carrera al tenerle confianza y darle un lugar entre los titulares: "Yo me quedé tranquilo en Olimpia, hasta cuando el profesor Pedro Troglio dijo que me quedo. Creo que fue por lo que hice en los Juegos Panamericanos que me miró y dijo que contaba para mí".