Keosseián contó estuvo cerca de dirigir a Honduras y acusó a la prensa

El paso del uruguayo Manuel Keosseián no se puede describir como algo malo. El entrenador logró tres torneos y una Copa Presidente, cuando dirigió a Marathón. En Olimpia llegó a dos finales, pero no pudo obtener ningún título y fue bastante criticado en las redes sociales. Sobre esto habló en una entrevista con Diez y terminó contando que hubo un acercamiento para su posible llegada al banco de la selección hondureña.

Sobre la posibilidad de entrenar a la Bicolor habló y se mostró triste por no haberlo hecho: "Nunca me dieron la oportunidad y me la merecía. Yo tenía como para dirigirla, conozco a los jugadores hondureños, siempre tuve buenas relaciones y sabía como llegarles, aparte del conocimiento del medio. Creo que merecía una oportunidad, pero no puede quejarme porque dirigí a grandes equipos. Desde 2006 hasta el 2020, han pasado más de 20 entrenadores en 14 años y yo pude ser uno de esos".

Además, confesó que hubo un sondeo para poder dirigir a la selección: "Tuve un llamado de Fenafuth, pero a algunos no les gustaba yo, pero no es un reproche. Me hubiese gustado y si me nombraban era merecido. No se dio, la vida sigue, pero no pasa nada". Y no quedó ahí, habló también que en su último tiempo en Olimpia se complicó todo por las duras críticas que recibía desde la redes sociales y los periodistas.

En #Honduras suena fuerte el nombre de Manuel Keosseián para dirigir a la selección mayor pic.twitter.com/qIdk116TCZ — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) October 9, 2018

El técnico uruguayo resaltó que eso también perjudicó su posible llegada a la Bicolor: "Hubo algunas personas en las redes que eran mala leches conmigo. Eran anticuerpos. Escribían en el períodico, tenía columnas en el Diez, alguna mala leche había. La gente escucha y lee y cuando dicen que está todo bien, todos creen que está todo bien. Y cuando dicen que está todo mal, creen que es malo. Había algunos, pero que Dios los ayude".

Interesante mirada de un técnico que, guste o no, dejó su marca en la Liga Nacional. Keosseián podría haber dirigido tranquilamente al combinado nacional porque logró cosas importantes a nivel local y ha hecho mérito, más que varios que se sentaron en el banquillo de la Bicolor. Lo que nunca se sabrá es si realmente no terminó llegando por las críticas del periodismo o por las diferencias de gustos con la Fenafuth.