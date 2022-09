Finalmente llegó Carlos El Gullit Peña a Honduras luego que hace unas semanas fuera anunciado como nuevo futbolista de Vida, por lo que ahora definirá los últimos detalles en su contratación y así ponerse a disposición del cuerpo técnico para poder disputar el Torneo Apertura 2022.

"Estoy contento por estar en este lindo país. Aspiro lo mismo que he aspirado en los diferentes equipos que he estado. Hacer bien las cosas, estar bien anímica y físicamente. Además, de un campeonato", fueron las primeras palabras que dijo el mexicano al arribar a tierras catrachas.

Acerca de si ya está listo para poder jugar comentó: "Eso lo decidirá el profe. Yo nunca me he metido en eso y no lo haré ahora. Que el profe lo decida, yo me siento bien. Yo vine a jugar con la selección de México ante Honduras, sé que tienen un fútbol rudo y dinámico. Veremos cómo nos va".

"Sé que tiene mucha hambre de fútbol. Mi promesa es que me voy a entregar al máximo para hacer bien las cosas. Estoy muy contento y agradecido del recibimiento de los aficionados por mis redes, espero poder regresarlo en la cancha", finalizó el azteca acerca de lo que sabe del club y sus expectativas.

El mexicano vuelve al futbol centroamericano, ahora con los de La Ceiba tendrá su primer club en al zona, anteriormente jugó en el FAS de El Salvador con el que fue campeón y luego formó parte de Antigua GFC de Guatemala.