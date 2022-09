El Gullit Peña encontró otra oportunidad en el fútbol hondureño tras estar 8 meses en inactividad. Movimiento en el mercado hondureño que causó bastante polémica debido a los problemas extrafutbolísticos que el mexicano ha tenido en sus anteriores clubes. Sin embargo, esto no le ha importado al presidente del Club Vida, Luis Cruz.

Pada nadie es un secreto que ningún equipo quiera a un jugador que vaya a traer más problemas que soluciones, es por ello que la afición y algunos medios hondureño, no quieren que la historia se repita con Peña defendiendo la camiseta del Club Vida. Y para esto, el presidente de la institución le bajó el volumen a este escenario.

"Yo sé lo dije al Gullit, no me interesa lo que hable la gente por ahí, la gente siempre critica y habla, pero al final tú decides quién quieres ser, dónde quieres estar, es decisión propia y creo que él tiene mucha calidad. Su vida privada no me interesa para nada, me importa lo que rinda dentro del terreno de juego", sentenció el presidente del Club Vida, Luis Cruz.

Se espera que Carlo Gullit Peña pueda incorporarse con el grupo luego de que resuelva algunos invoncenientes de documentación en México. El futbolista mexicano también aseguró tras confirmarse su fichaje al balompié hondureño que todavía tiene mucho fútbol por dar y que no va a dejar que nada le afecte en su rendimiento.