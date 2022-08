Vida sorprendió al dar a conocer que llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del centrocampista mexicanoCarlos El Gullit Peña, no solo por lo caro que es el futbolista, sino porque últimamente ha vuelto a ser tema de conversación por sus temas extrafutbolísticos, pero el jugador fue claro en decir a Hondusports que está bien y que tiene como objetivo ser campeón en Honduras.

Acerca de su objetivo con los de La Ceiba aseguró: “Ser campeones, me motivó venir al Vida por el proyecto que tienen, me enamoré de ello, así como de la afición... querer guardar una estrellita en el equipo. Ellos (directivos) son gente de bien, el proyecto es con visión y que van para adelante, algo que siempre ha sido así en mi carrera”.

“Mientras sea una competencia sana, el equipo va a levantar, de eso no hay ningún problema. Qué bueno que hay jugadores de calidad, el entrenador sabrá a quién meter y mientras se compita por la titularidad, el que equipo por inercia levantará”, agregó el jugador sobre la posibilidad de ganarse un puesto en el once titular.

Peña también habló de su estado físico: “Tengo 32 años, todavía no estoy tan viejo, ja, ja, ja. He platicado con el presidente y ellos saben que no tengo problemas en jugar, ya sea como un mixto o de enganche. Todavía estoy joven y aún le podemos dar. Gracias a Dios tengo mucha experiencia para enseñarle a los jóvenes y sigan aprendiendo a mí como lo he hecho en todos los equipos donde he estado".

“En todos los equipos donde he estado siempre di todo, no me guardo nada. Estoy bien, sigo entrenando y hago mis cosas. Yo voy a hacer, primeramente Dios, cosas buenas con el equipo, ese es mi único pensamiento. Después el tiempo lo dirá”, finalizó.