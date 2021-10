Burdeaux vs. Nantes chocarán en la jornada 10 de la Ligue 1 de Francia. Entérate a qué hora y por qué canal ver el partido, EN VIVO y EN DIRECTO, en Centroamérica.

Girondins de Burdeos vs. Nantes: cuándo, dónde y por qué canal ver a Alberth Elis en el juego por la fecha 10 de la Ligue 1 en Centroamérica

Girondins de Burdeos y Nantes se enfrentarán en una nueva edición del derbi del Atlántico , enmarcado en la décima fecha de la Ligue 1 de Francia y en el aniversario 140° de Les Girondins. El equipo de Alberth Elis marcha decimosexto, a dos plazas del descenso, con 7 puntos, por lo que debe ganar si quiere despegar. Les Canaris, en cambio, marchan novenos, con 13, y saldrán "sin ninguna timidez", como indicó su técnico, a llevarse los tres puntos en un escenario hostil.

Burdeos vs. Nantes: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se jugará el domingo 17 de octubre, a las 7:00 horas (AM) de Centroamérica (8 de Panamá), en el Estadio Matmut Atlantique. Aún no se confirmaron los canales que transmitirán el juego en la región, pero sí en Estados Unidos: beIN SPORTS.

Burdeos vs. Nantes: cómo llegan los locales

Animados por su afición en una fecha especial, los dirigidos por Vladimir Petković intentarán darle un poco de color a su marchito presente e irán por su segundo triunfo en el torneo. Previamente, vencieron 2-1 a Saint-Ettiene y empataron 3-3 con Montpellier y 1-1 con Rennes. Petkovic se refirió a la actividad de la "Pantera" con Honduras: "Creo que es muy positivo para él", aunque "si hablo como entrenador del Burdeos, jugó demasiado para mi gusto".

Burdeos vs. Nantes: cómo llegan los visitantes

En sus últimos cuatro juegos, los dirigidos por Antoine Kombouaré obtuvieron una derrota (1-3 vs. Reims) y tres triunfos (4-1 a Angers, 3-1 a Brest y 2-0 a Troyes). Sin Merlin, Geubbels y Castelletto, el ex jugador de Les Canaris, habló sobre el clásico: "Tendremos que estar preparados para hacer un gran partido defensivo y tenemos que ir a Burdeos con argumentos ofensivos. No quiero volver a ver el mismo partido que ante Troyes o Reims".

Burdeos vs. Nantes: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se produjo el 8 de mayo de este año, en la fecha 36 de la anterior Ligue 1. En aquella oportunidad, Nantes goleó 3-0 a Bordeaux con dianas de Coulibaly, Louza y Kolo. Un triunfo que no evitó que disputaran el play-off de descenso contra Toulouse, el cual ganaron 3-1.