Llegó el momento esperado por Alberth Elis con el Girondins de Burdeos en el fútbol francés en la Ligue 1. Al minuto 55 del segundo tiempo, el delantero catracho ingresó al terreno de juego en la derrota de su equipo ante el Mónaco por un contundente (3-0). Uno de los movimientos en el mercado de fichajes para Centroamérica fue la del hondureño al fútbol francés y que espera poder tener más oportunidades en el viejo continente y así también aportarle a la Selección de Honduras.

Recordemos que Alberth Elis venía de una lesión en el quinto metatarsiano que sufrió en la Copa Oro ante la Selección de Panamá. Luego de 15 días recientes, fue que pudo unirse por primera vez a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros del club. Y ahora ante el Mónaco fue donde pudo ver sus primeros minutos de la temporada, aunque fue con un sabor amargo debido a goleada recibida.

Alberth Elis debutó con el Girondins de Burdeos

No fue el mejor retorno ni debut para el ex jugador del Houston Dynamo, Alberth Elis estuvo rotándose en todo el frente de ataque, sin embargo, no tuvo mucha fortuna para aportar en ofensiva. Es importante resaltar que en el debut que tuvo Elis con el Porto en Europa tampoco fue tan positivo. Un contundente (5-0) recibió el Boavista del atacante catracho en aquel entonces.

La próxima cita para Alberth Elis y el Girondins de Burdeos será el sábado 16 de octubre cuando visiten al Girondins de Burdeos ante el Olympique de Lyon, uno de los equipos históricos e importantes que tiene el fútbol francés. Sin duda una cita complicada. Actualmente el Burdeos se encuentra en la casilla 16 de la tabla de clasificación con siete puntos registrados, una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.