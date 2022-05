Luego de que anunciaron que Said Martínez dirigirá en Qatar 2022, el secretario de la Fenafuth salió a elogiar al juez.

Fenafuth felicita a Said Martínez y le lanza un dardo a Olimpia

Pese a todas las críticas que recaen hacía él y su trabajo en la liga de Honduras, Said Martínez fue elegido para dirigir en el Mundial de Qatar 2022. El árbitro fue elegido por Concacaf, la cual tenía una buena opinión sobre él por su trabajo en la Liga de Naciones y otros campeonatos a nivel clubes.

El secretario de la Fenafuth, Ernesto Mejía, habló con TVC Deportes y respaldó al juez. No solo lo felicitó por haber sido nombrado para esta competición, sino que también destacó el trabajo que se viene haciendo con el arbitraje en Honduras y le lanzó dardos aquellos que criticaron duro al referí, principalmente la gente de Olimpia por el partido ante Motagua.

"Estamos contentos, esto no es de la noche a la mañana, llevan muchos años trabajando en el arbitraje. Hemos invertido tiempo y dinero en capacitaciones para lograrlo. Felicitar a Said y Walter por su esfuerzo. A veces tiene que venir el reconocimiento de fuera, aquí hay muchos directivos y jugadores que se quejan del arbitraje. El arbitraje hondureño tienen un gran nivel en Centroamérica, por eso Said ha dirigido finales en Concacaf", comenzó Mejía.

Y agregó sobre aquellos que le apuntaron al árbitro catracho: "Aunque hay mucha gente que opina sin fundamento, por el fanatismo, miré, nos llamaron 12 árbitros para Nations League y eso significa que el arbitraje hondureño ha mejorado en estos seis años, allí están los resultados".

Para finalizar, explicó por qué la Confederación se inclinó por Martínez: "Concacaf tiene que ver para su nombramiento, pero ellos no apoyan árbitros que no tengan capacidad. En este caso, la comisión de arbitraje de Concacaf les da seguimiento en todos los partidos, incluso los de Ligas. Allí es mérito de Said y de Walter, la región los respalda, miren lo que hicieron en Copa Oro, Nations League y Copa Árabe. Va a hacer un gran papel en el Mundial".