CDS Vida dio a conocer hace unas semanas la contratación del volante mexicano Carlos El Gullit Peña, luego de una larga espera fue presentado el miércoles y rápidamente se puso a las ordenes del técnico, para intentar ser parte del partido de hoy ante Lobos UPNFM y así iniciar una nueva etapa en su carrera, en la que prometió dar su máximo esfuerzo.

‘‘Muchas gracias por el apoyo, por tratarme de esta manera, estoy muy contento de estar aquí, ansioso por compartir cancha con el cuerpo técnico, mis nuevos compañeros y aficionados. Espero darle muchas alegrías a toda esta gente que se lo merece’’, fueron las palabras que dio el mexicano tras unirse a los cocoteros.

‘‘Siempre he tomado las oportunidades que me ha dado la vida, tanto fuera como dentro del fútbol, nunca me gusta juzgar a la gente, nunca lo voy a hacer, si la gente lo hace no pasa nada, estamos en un país libre, yo desde los 13 años salí a hacer lo que me gusta, que es hacer fútbol, cada playera que me pongo la defiendo a muerte’’, agregó.

Acerca de lo que lo motivó a llegar al equipo comentó: ‘‘Yo creo que el proyecto, el hambre que tienen de sobresalir, como me lo plantearon, como tratan primero a la persona, y cuando es así como no regresar ese favor, el equipo tiene ganas de trascender en este país, soy un jugador de retos que los he tenido en toda mi carrera, y quiero disfrutar un equipo más’’.

‘‘Agradecerles por el apoyo, por recibirme aquí, en redes sociales me están apoyando en todo momento. Prometerles que voy a dejar todo en la cancha, ir partido a partido”, finalizó el azteca sobre el mensaje que le envió a los aficionados.