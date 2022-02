Honduras enfrentará hoy a Estados Unidos en la continuación de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, en un encuentro que estará marcado por las bajas temperaturas que azota la ciudad de Minnesota, que en las primeras horas de hoy estaba a -21 grados centígrados y esto fue un factor que no le gustó nada a Hernán Darío Gómez.

“Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hace run partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, fueron las palabras del estratega colombiano.

“A los hondureños les digo; no me dicta jugar un partido a -23 grados, no veo la hora que se acabe ese partido. El fútbol tampoco es para venir a sufrir más de lo que estamos sufriendo con derrotas, no señor”, agregó Gómez quién no dudó en dar su punto de vista, tomando en cuenta que los catrachos tampoco están pasando por un buen momento futbolístico y que y a los tiene fuera de Qatar 2022.

Gómez también habló sobre su futuro y el momento que se vive: “No vine para hacer un milagro, lo tengo claro con los directivos. Estamos tratando de sacar resultados y no se ha podido. En nuestro trabajo vemos cosas que la gente que analiza ve que va adquiriendo el equipo, el análisis no puede ser por las derrotas en un momento donde estamos en una racha pésima”.

“El futuro es seguir trabajando estos tres partidos que se nos vienen, después seguir constante, trabajando y algún día va a llegar el triunfo, esperamos que sea para siempre. Una situación complicada, pero la gente buena la entiende, pero el sufrimiento está y la impaciencia hasta a uno entra ya, a los muchachos se les nota en la cancha, pero hay que ayudarles mucho, porque no todo es malo”, finalizó.