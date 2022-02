Fernando Palomo en las últimas horas estuvo siendo bastante crítico con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos debido a que considera que están colocando partidos con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero y que evidentemente son inadecuadas para poder practicar este deporte. Y que además, de alguna manera, aseveró que los estadounidense quieren seguir sacando provecho de esta situación para alcanzar su boleto al Mundial de Qatar 2022.

En los últimos encuentros las selecciones que han tenido que visitar tierras estadounidenses para jugar un partido del Octogonal Final por las Eliminatorias de Concacaf 2022 han tenido que sufrir este clima contraproducente. Y que al no estar acostumbrados, afecta directamente en su rendimiento dentro del terreno de juego. Este escenario no está siendo visto con buenos ojos por parte de Fernando Palomo y en la previa del encuentro Estados Unidos vs Honduras, se expresó a través de las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Fernando Palomo lazó un dardo contundente en contra de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y la manera en cómo están manejando los partidos de local con la situación de clima. "La incongruencia de “soccer” y sus autoridades es gigantesca. Quieren clasificar al Mundial y ponen un partido 20 bajo cero, definen su liga en el frio. Pero no cambian el calendario de la MLS, ¡por el frío!", aseveró Fernando Palomo.

También aprovechó para hacer hincapié en el duelo de esta noche ante los catrachos ,"Estados Unidos llevó el partido contra Honduras a Minneapolis/StPaul, Minnesota. El partido es este miércoles a las 7:30pmET. La sensación térmica ahora mismo: -21o centígrados.¡21 grados bajo cero!", finalizó Fernando Palomo, quien al menos espera que se considere que este escenario negativo para la práctica del fútbol en climas anormales, pueda modificarse en otras oportunidades.