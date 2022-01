Luego de la caída por 2-0 ante El Salvador, Bolillo Gómez habló en conferencia de prensa y dio a entender que no continuará en Honduras.

La derrota de Honduras ante El Salvador por 2-0 en condición de local no solo marcó el fin del sueño de estar en Qatar 2022. Con la eliminación de la Bicolor, se abrió una puerta a una posible salida de Hernán Darío Gómez. El entrenador colombiano venía siendo muy criticado por el rendimiento del combinado nacional y esta caída pudo marcar su fin.

Para aumentar los rumores de una posible salida, Bolillo habló en conferencia y sus palabras resonaron muy fuerte en la prensa. El estratega sudamericano dio a entender que no tenía más fuerzas para seguir, sobre todo por los problemas que venían teniendo tanto afuera como adentro del campo de juego.

“Son momentos oscuros donde ya no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo, pasa de una situación agradable a una donde ya no hay respeto y somos señalados por lo que está ocurriendo”, comenzó declarando el DT ante los periodistas.

Y siguió: "Esto es un momento muy delicado para los futbolistas, periodistas, estamos señalados nosotros por lo que está ocurriendo, entonces yo no tengo mucho más que decirles. Hemos trabajado en lo que conocemos, hemos hecho cosas dentro de lo que nosotros sabemos y no nos salen, pero la verdad llegamos en un momento inoportuno y no hay paciencia. Feliz noche un abrazo para todos y hasta la otra oportunidad”.

Cuando se lo presentó, la Federación destacó que su proyecto iba a estar enfocado en el Mundial 2026 y que no tenía como obligación clasificar a este. Los malos rendimientos y los conflictos internos que no pudo solucionar hacen que parezca imposible su continuidad. De todas formas, Bolillo todavía no presentó ninguna renuncia y podría reunirse después del partido ante Estados Unidos.