Luego de la durísima derrota por 2-0 contra El Salvador en condición de local, Hernán Darío Gómez salió hablar con la prensa y mostró su gran enojo por la situación actual de Honduras. A los malos resultados deportivos hay que sumarle problemas con Andy Najar y el repudio por parte de la prensa y los aficionados.

El DT colombiano declaró en caliente y dio a entender que dejaría el cargo de director técnico de la Bicolor, pese a que cuando se lo presentó se apuntaba que su objetivo iba a ser el Mundial del 2026. El ex estratega de Panamá volvió hablar antes de subirse al avión que lo llevaría a Estados Unidos y se lo notó más calmo.

“Lo de anoche es como natural, un sentimiento de lo mismo que le está pasando a la afición de impaciencia, hay cosas que no están claras que están difíciles, es una herencia que recibí y estoy buscando ver como se puede mejorar para lo que viene”, comenzó declarando el Bolillo ante los periodistas.

Y agregó sobre los problemas externos: “Yo soy nuevo acá, apenas tengo dos meses, veo que la gente anda impaciente, insultando. Los muchachos también sienten en la cancha esa energía y es normal porque es mucho tiempo. Son dos meses que llevó acá con muchas dificultades y el equipo no gana”.

Para finalizar, Bolillo aclaró que rechazó propuestas de otros lugares y prefiere continuar al mando de la Bicolor: “Eso siempre existe, pero yo no necesito ofertas, yo estoy contento acá, me han tratado bien, recibido bien, siento el cariño, lógicamente hay dificultades. Me han tocado países muy duros, con problemas difíciles en lo futbolístico, aquí está duro pero la gente es muy amable”.