La Selección de Honduras volvió a los entrenos y lo hizo con la novedad del llamado de Francisco Martínez, que milita en Pumas FC de la Segunda División y sin duda esto provocó varias críticas, pero estas no le afectaron a Diego Vásquez quien no titubeó para dar los argumentos que lo llevaron a tomar esta decisión y fue claro en decir que lo volvería a hacer.

“Se armó tanto lío y no entienden que para hacer los trabajos hay que llamar a más gente. Yo no puedo trabajar con ocho jugadores, no estuvieron los de Real España y los legionarios. Estos microciclos son para llevar el día a día y vamos a seguir llamando gente para que nos ayude, pero se armó más de la cuenta. El chico tiene condiciones, estuvo bien y no desentonó para nada; vamos a ver si en los siguientes microciclos lo seguimos llamando o traemos a otro”, dijo a Diario Diez

“A todos los que hablan, yo sé que para la Selección todos nos creemos técnicos, pero si todos nos creemos, deben entender que no puede trabajar con ocho, sino con más de 20. A los que se creen técnicos les digo lo mismo, sí son técnicos, con mucho respeto les digo que para los trabajos se necesitan más de 20 jugadores”, agregó.

Acerca de si volverá a convocar a Martínez u otros jugadores de ligas de ascenso comentó: “Por supuesto. Hay historias y me acuerdo del jardinero que era el que cortaba el pasto y empezó a jugar en primera, luego en la Selección. En ese sentido, porque jueguen en cualquier liga vamos a hacer discriminación, pero siempre y cuando tengan condiciones tendrán una oportunidad”.

“Sí, a todos los conocemos, pero no es lo mismo verlos en la Liga que verles el día a día y suma bastante estos microciclos para conocerlos y observarlos específicamente”, finalizó ante la pregunta si conocía a todos los futbolistas que convocó.