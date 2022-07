Diego Vásquez no ve como salvadores a los legionarios

La Selección de Honduras volverá a jugar en septiembre cuando dispute partidos amistosos ante El Salvador y Guatemala, es por eso que ya se giró la primera convocatoria para el retorno a los entrenos, por el momento solo hay elementos de la Liga Nacional, pero en la Fecha FIFA estarán los legionarios y Diego Vásquez espera que haya un ambiente adecuado para ellos.

“Son jugadores importantes y que están trascendiendo en sus días, pero a ellos hay que generarles un buen ambiente para que puedan mostrar su talento. Hay que hacer un equipo y a mí no me gusta, y se los he dicho a ellos también, que se les vea como salvadores, ellos tienen que aportar su granito de arena y formar el equipo en armonía”, dijo Vásquez a Diario Diez

El argentino también mencionó que espera quitarle presión a los futbolistas que juegan afuera: “Hay que generar condiciones para que ellos puedan sobresalir y no al revés que los veamos como grandes salvadores. Son jugadores importantes y los necesitamos, tienen que dar lo mejor, pero les tenemos que generar ese ambiente para que puedan trascender, así como lo hacen en sus equipos”

Por otra parte, Vásquez mencionó de cómo se ha sentido como seleccionador nacional: “Muy bien. Con mucha tranquilidad y ahora estoy haciendo lo que hacen todos los técnicos de selección, viendo partidos, siguiendo a jugadores que me interesan, viendo entrenamientos, programando microciclos que vamos a hacer antes de jugar contra El Salvador, que es lo pronto que tenemos y con mucha tranquilidad, estoy feliz, pero con mucha tranquilidad”.

“Esperemos que sea un proceso que empiece desde ahora y que sea hasta el final. Que clasifiquemos a un Mundial, ese es el objetivo, la idea y el final, pero para estar ahí hay que dar el primer paso firme. El siguiente paso es El Salvador, que es nuestro siguiente partido”, finalizó.