Carlos Costly no dudó en dar su punto de vista tras el fracaso de Honduras en la Eliminatorias Mundialista.

La Selección de Honduras fue la principal decepción en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de terminar en el último lugar y sin ganar un solo juego, que lo hizo quedar fuera de Qatar 2022 con varias jornadas antes, además de hacer un cambio de técnico a mitad de camino, con la salida del uruguayo Fabián Coito por el colombiano Hernán Darío Gómez.

Ante esto, el exseleccionado nacional, Carlos Costly y actual jugador del Lone FC de la Segunda División, fue cuestionado sobre el trabajo hecho, donde no dudó en decir que fue un fracaso absoluto y no quiso hablar sobre el trabajo de El Bolillo Gómez, aduciendo que son los dirigentes los responsables de nombrar a los técnicos.

“Esta eliminatoria fue para el olvido y un fracaso rotundo, ya prácticamente ocho años que no clasificamos a un Mundial. Es un fracaso rotundo, esperemos que la próxima eliminatoria podamos clasificar”, fueron las palabras que dio el Corcherito en una actividad que tuvo con unos niños de una academia este día.

Acerca de su punto de vista de la continuidad de Hernán Darío Gómez opinó: “No soy quién para decidir quién está y quién no, es decisión de la directiva de la Fenafuth porque ellos son los que deciden y los que tiene el dinero para poner a los que ellos quieran. Más que todo como ex seleccionado es desearle lo mejor a la Selección”

“No lo digo yo sino Costa Rica. Allá pusieron gente de experiencia con juventud y mirá, peleando el cuarto lugar y esperamos que Costa Rica clasifique al Mundial”, finalizó Costly sobre la mezcla entre elementos de experiencia y juveniles en un plantel.