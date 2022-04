La Selección de Honduras finalizó su pesadilla en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego que perdiera ayer 2-1 ante Jamaica y así culminó el camino hacía Qatar 2022 en el último lugar y sin derrota, a pesar de que a media competencia se destituyó al uruguayo Fabián Coito para que llegara el colombiano Hernán Darío Gómez quien no logró mejorar el desempeño.

“Yo creo que tocamos fondo. Tuvimos ocho partidos de la Octagonal y no ganamos uno. Llegamos en momento muy difícil donde nos tocó tratar de formar y cambiar en plena eliminatoria. Hay jugadores que por primera vez llegan a la selección que en un proceso más largo van a dar resultados y nada, esperar la reunión con los directivos”, dijo Gómez sobre el duelo ante Jamaica.

Por otra parte, el Bolillo dio a conocer sus impresiones luego de la reunión que tendrá con el presidente de la Liga y de los demás clubes, donde se manifestó tranquilo y descartó que de esta charla dependa su continuidad en la H, por lo que cumplirá con la programación y escuchará lo que se diga.

“No nada, son reuniones normales, ellos están como todo el mundo, mal y aburridos, pero si en estas cosas no hay paciencia, puede venir el mejor técnico del mundo que le guste a los hondureños, el europeo más exitoso y va a pasar lo mismo. El daño del fútbol de acá no viene desde que aterrizó “Bolillo”, Coito o Pinto, y no se puede solucionar con 25 entrenamientos y ocho partidos”, agregó.

Por último, explicó porque mandó a su asistente Wilfredo Guzmán a la conferencia de prensa de ayer: “No, yo ayer no fui a la rueda de prensa, porque estaba descompuesto, tal vez más de lo que estaban los propios hondureños, entonces le dije al Panzer, anda vos y me quedé, pero nosotros no nos asustamos porque hemos vivido esto muchas veces, esta es la más dura que me ha tocado, estoy estrenando récord”.