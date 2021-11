Bryan Róchez ha tenido un gran partido este último lunes con el Nacional de Portugal, participando en los dos goles (haciendo uno y asistiendo en otro) con los que su equipo venció 2-1 a Académica por la décima fecha de la Liga Portugal 2 (segunda división del país luso), algo que le valió ser considerado el MVP del compromiso.

Sobre ello habló un poco durante una entrevista brindada al periodista Eduardo Solano en Twitter, aunque el foco estuvo puesto en sus reiteradas ausencias con la Selección de Honduras durante los últimos encuentros, algo que manifestó no entender en la mayoría de los casos.

"Me llamó (Fabián Coito) para un partido ante Grecia y el equipo no me dejó ir. Después de ahí hubo un cambio radical, aunque de por sí casi nunca tuve comunicación con él. (...) Fueron como dos o tres veces", expresó el delantero primeramente. "Cuando fui de vacaciones pensé que sería llamado porque veía futbolistas del extranjero en el microciclo (...), pero no fue así", prosiguió.

Indicó que, luego de eso, fue inscrito como jugador de reserva para la Copa Oro: "Les hice saber mi decisión de que no estaba disponible. Había comenzado pretemporada, si hubiesen llamado con anticipación o aparecido en el listado oficial, yo hablaría con el club para dejar de lado la pretemporada, pero decidí quedarme. Luego vinieron los otros partidos y nada".

"No entendía por qué no era convocado. Comprendí la última convocatoria que estaba lesionado, aunque ya estaba recuperado. En esa pude entender mi ausencia, en las otras no creo poder. He tenido un nivel bastante regular como para poder estar, y con esto no estoy diciendo que quienes fueron llamados no tenían nivel, solo digo que lo merecía. Nunca entendí las decisiones que el profe tomó", completó en citas reproducidas por Diario Diez.