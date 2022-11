Se acabó la novela en Alajuelense y lo que hasta ayer era un secreto a voces, se terminó de confirmar la mañana de este jueves, el técnico uruguayo Fabián Coito dejó de ser el DT de Alajuelense.

Así lo reconoció el propio estratega a Teletica.com quien detalló que el vínculo que tiene con los rojinegros es hasta mayo del próximo año, pero que este fue rescindido. El técnico llegó al banquillo manudo a inicio de la recién terminada temporada de Apertura 2022 para suplir la salida de su antecesor, Albert Rudé.

Fueron los resultados

"Yo tenía contrato hasta mayo y ese era mi interés, ahora a empezar a trabajar, no se pudo. Me voy muy feliz, es una gran institución, conocí un plantel de futbolistas en lo humano y futbolístico, en lo humano muy bueno y me voy muy contento con esta experiencia" declaró Coito a teletica.com

Además, el ahora extécnico manudo fue consultado sobre las razones de su salida del conjunto rojinegro y se refirió al tema.

"Imagino yo que fueron los resultados, nos dejó afuera el campeón y en Concacaf hasta falta de tres minutos iba todo igualado, imagino que es eso, es la explicación que me dieron que esa era la razón de la disconformidad, no quiero estar en un lugar donde no hay conformidad. En el contrato se termina y todos somos libres de tomar decisión a futuro" declaró el suramericano.

Además, dijo sentirse muy tranquilo por el trabajo realizado a pesar de que su periodo fue corto en la institución.

"No sigo, exactamente, ayer(miércoles) lo definimos, de mi parte muy tranquilo (...) Me siento muy bien, estoy conforme con lo que trabajé en estos tres meses con una seguidilla de partidos tremenda" fueron las palabras del estratega Coito.

Ahora, el timonel deberá buscar nuevos rumbos profesionales y pese a que hubo rumores que lo acercaban al Peñarol de Uruguay, Coito contó que hace algunas semanas hubo algunos ofrecimientos pero esto fueron rechazados por estar inmerso en la temporada manuda.