El nombre de Fabián Coito resuena nuevamente en Uruguay, pero esta vez no como director técnico, sino como posible director deportivo de Peñarol de cara al 2024. Los reportes en el país sudamericano sugieren que el ex entrenador de Honduras estaría en camino de unirse al equipo aurinegro.

Con 56 años, Coito podría cambiar los banquillos por las oficinas, tomando un rol clave en la conformación del equipo para encarar los desafíos venideros del Peñarol. En la actualidad, el equipo se prepara para disputar las semifinales del campeonato ante Liverpool.

Su última experiencia al mando de Deportivo Maldonado no alcanzó los resultados esperados, dejando al equipo en la undécima posición de la tabla con apenas cinco victorias, tres empates y siete derrotas en los 15 partidos dirigidos.

Tras un paso por la Selección de Honduras y su breve paso por Alajuelense, Coito podría tomar un rol diferente en el fútbol, alejándose por el momento de los banquillos. Aunque la noticia se maneja como un rumor, diversos periodistas uruguayos apuntan a una alta probabilidad de concretarse.

Reconocido en el fútbol uruguayo por su trabajo en selecciones menores, Coito expresó recientemente su interés por nuevas responsabilidades: “Me gustaría hacer otra tarea. Pasar a ser apoyo de los entrenadores más jóvenes. Volcar la experiencia. No me puse plazos pero sí me gustaría”, manifestó semanas atrás sobre la posibilidad de unirse a Peñarol.

¿Cómo le fue a Fabián Coito en Honduras?

Como entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito dirigió 29 partidos consiguiendo 8 triunfos, 10 empates y 11 derrotas. El porcentaje de los puntos obtenidos fue un bajo 39.08%, su paso no será bien recordado por los catrachos.

¿Cómo le fue a Fabián Coito en Alajuelense?

Antes de volver a su país, Fabián Coito dirigió a Alajuelense y consiguió una buena cantidad de puntos. El uruguayo dirigió 28 encuentros con 14 triunfos, 9 empates y 5 derrotas. En total cerró con un promedio de 60,71%, pero al no lograr consagrarse campeón de un torneo terminó yéndose tras seis meses.

¡Atención a todos los amantes del fútbol! Nuestro canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica te espera. Únete y disfruta de noticias confiables y de calidad.