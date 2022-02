Antes del comienzo de esta campaña, ya era casi un hecho que los atacantes a destacarse en la Ligue 1 serían todos los del PSG: Neymar, Mbappé, Messi, Icardi y Di María. Jugadores estrellas con carreras consolidadas, estaba todo servido para que todos los fines de semana hicieran fiesta en el terreno de juego frente a los otros rivales. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen y no hay que contar las historias antes de que sucedan. El centroamericano Alberth Elis, con el modesto equipo del Girondins de Burdeos se ubica como uno de los mejores goleadores en lo que va de temporada. Incluso, por encima de varios atacantes del PSG mencionados anteriormente.

Sí, Alberth Elis registra ocho (8) goles en once (11) encuentros disputados en la Ligue 1 con el Girondins de Burdeos. Y además, se ubica sexto en la tabla de goleadores del torneo local. Para muchos ha sido toda una sorpresa, pero a pesar de los grandes esfuerzos del hondureño por colocar su grano de arena en la parte ofensiva, en el funcionamiento el Burdeos no está funcionando y no solamente se encuentran en zona del descenso, sino que además hoy se anunció que echaron a su entrenador.

Un mal momento a nivel grupal, pero en lo individual,Alberth Elis está por encima de varios atacantes del PSG. Lionel Messi en 19 partidos disputados, el argentino registra siete goles. Por otro lado, Neymar, ha tenido la oportunidad de jugar en 13 encuentros y lleva seis goles en su cuenta personal. Otro de los integrantes de esta lista que no supera al hondureño, es Mauro Icardi, en 24 partidos esta campaña, registra cinco anotaciones. Y por último, Ángel Di María, quien lleva 19 encuentros esta temporada y tres (3) goles en su cuenta persona.

Números más que positivos para Alberth Elis, sin embargo, deberán cambiar su funcionamiento si quieren cumplir con el objetivo principal de esta temporada: permanecer en la Primera División. i no se levanta cabeza de una vez, luego será muy complicado. Además, de permanecer en zonas de descenso, el futuro de Elis también estaría comprometido en el equipo, más allá de sus extraordinarios registros goleadores.