El principal objetivo del PSG de Keylor Navas para esta temporada es levantar la UEFA Champions League, pero hay contratiempos en el camino que podrían ayudar a que esto no suceda.

Keylor Navas probablemente esté cursando la temporada más complicada e importante en la historia del PSG. El conjunto parisino hizo una gran cantidad de fichajes que ilusionaron no solamente a los fanáticos locales, sino de todo el mundo. Nombres como los de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, entre otros, llegaron para reforzar el plantel dirigido por Mauricio Pochettino. Y por ende, con la obligación de ganar todo lo que esté en su camino esta campaña, sobre todo la UEFA Champions League. Pero hasta ahora, el funcionamiento del equipo no ha sido el mejor y por si fuera poco, hay piedras en el camino que complicarían aún más el panorama.

Las lesiones forman parte del juego, está dentro de las planificaciones de todos los equipos como posibles inconvenientes que pueden ocurrir en el camino. Sin embargo, para el PSG al parecer esto está llegando en el tramo más importante de la temporada. Sí, justo a unos días de enfrentar al Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, dos de sus figuras podrían perderse esta eliminatoria. Lo que significa que el Paris Saint-Germain estaría en serios problemas.

Bajas sensibles para el PSG

Sergio Ramos y Neymar son los jugadores que podrían no llegar para estos encuentros ante el Real Madrid. Ambos se están recuperando de sus lesiones respectivamente y es muy probable que no lleguen al 100% para el 15 de febrero, encuentro de ida desde el Parque de los Príncipes. Los dos futbolistas no fueron parte de la última convocatoria del conjunto parisino justo en la previa del choque ante la Casa blanca.

El brasileño sufre una lesión en el tobillo y lleva algo más de dos meses fuera de los planes de Mauricio Pochettino, los plazos de recuperación dan justo para llegar ante el Madrid, pero sería muy arriesgado tomando en cuenta que no tendría ningún encuentro previo para ver en qué condiciones se encuentra. Y por el otro lado, el centra español había recaído con problemas físicos. Y aunque al parecer ya los ha superado, se quedó afuera de la convocatorio del último encuentro del PSG por la Ligue 1.

Bajo este escenario, Keylor Navas desea conquistar su cuarta UEFA Champions League, para convertirse en el único arquero en levantar cuatro Liga de Campeones. Algo histórico para el costarricense y para toda Centroamérica. A pesar de que el PSG cuenta con una plantilla muy extensa, sin Neymar y sin Sergio Ramos, las posibilidades de eliminar al Real Madrid bajarían considerablemente.