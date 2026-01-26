Bengunché a Alajuelense: Carlos Vela respondió sobre las negociaciones por el delantero que buscó Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense sigue siendo protagonista del mercado de fichajes y, en medio de ese escenario, su nombre volvió a cruzarse con el de un atacante que en su momento estuvo muy cerca de vestir de morado. Se trata del hondureño Jorge Bengunché, delantero del Olimpia, cuyo futuro generó rumores que lo vinculaban con la Liga.

El nombre de Bengunché no es nuevo en el fútbol costarricense. Saprissa lo buscó en dos mercados de fichajes distintos, pero en ninguno de los intentos logró cerrar su contratación. Ahora, la posibilidad de que el artillero recalara en Alajuelense encendió nuevamente la conversación entre aficionados y analistas.

La versión oficial desde Alajuelense

Ante los rumores, Carlos Vela, director deportivo de Alajuelense, fue consultado por Diario Diez y aclaró la posición del club rojinegro respecto al atacante hondureño.

“Es un jugador muy interesante. Al final creo que los tiempos no coincidían. El torneo hondureño se alargó mucho y no fue tan compatible los tiempos con las demandas que nosotros como equipo tenemos”, explicó Vela.

Jorge Bengunché no llegará a Alajuelense.

El dirigente reconoció las cualidades del futbolista, pero dejó claro que el interés nunca pasó de una valoración general. Vela también fue enfático al señalar que no existió una negociación concreta por Bengunché, más allá de la observación habitual que se hace de jugadores en la región.

Publicidad

Publicidad

“Es un jugador importante sin duda, también con una trayectoria que lo respalda, pero tampoco se hizo algún movimiento formal con él”, añadió el director deportivo de Alajuelense.

ver también Refuerzo clave para Machillo Ramírez: el anuncio que todo Alajuelense estaba esperando en el Clausura 2026

Con estas declaraciones, Alajuelense baja el tono a los rumores y aclara que el delantero del Olimpia nunca estuvo cerca de convertirse en refuerzo manudo, pese a que su nombre volvió a aparecer en la órbita rojinegra.