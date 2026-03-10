Regreso a la élite de México: Ronaldo Cisneros recibe la noticia que tanto deseaba mientras se luce en Alajuelense

Desde sus inicios en el semillero de Santos Laguna, Ronaldo Cisneros se acostumbró a los reflectores de la Liga MX, uno de los campeonatos más competitivos del continente americano.

El delantero azteca tuvo pasos por las Chivas de Guadalajara y Querétaro FC en la máxima categoría del fútbol de su país, y cuando en agosto de 2025 firmó contrato con Liga Deportiva Alajuelense lo hizo con la esperanza de relanzar su carrera tras haberse estancado en México.

ver también Renunciaron a La Sele: cinco figuras que sacudieron a Costa Rica con la decisión más drástica

El “9” que la Liga necesitaba

El objetivo está siendo cumplido con creces. Desde que aterrizó en Alajuela, Cisneros acumula 13 goles y 4 asistencias en 34 partidos, números que lo han convertido en la gran referencia ofensiva del conjunto rojinegro.

Ronaldo Cisneros vive un gran presente en Alajuela (LDA).

Además, el atacante mexicano ya celebró dos títulos con los manudos: la Copa Centroamericana 2025 y el Torneo Apertura 2025, siendo este último trofeo el que puso punto final a una sequía histórica para el club a nivel nacional.

Cisneros vuelve a meterse en la élite de México

Ahora, desde el medio especializado Data Ref destacaron el gran momento del oriundo de Torreón al ubicarlo entre los 10 futbolistas mexicanos con más goles en la temporada 2025/2026.

Publicidad

Publicidad

Con 11 anotaciones, Cisneros aparece cuarto en el listado, solo por detrás de Julián Quiñones (Al-Qadsiah de Arabia Saudita, 28 goles), Armando González (Chivas, 17) y Germán Berterame (Inter Miami, 13), y superando a Ángel López (Malacateco), Taufich Guarch (Rancho Santana), Kevin Castañeda (Xolos Tijuana), Raúl Jiménez (Fulham), Ángel Sepúlveda (Chivas) y Alí Ávila (Querétaro).

Cisneros es el cuarto goleador mexicano de la temporada (Data Ref).

Publicidad

Este reconocimiento vuelve a colocar al delantero rojinegro en el radar del fútbol mexicano, y su presente en Costa Rica podría convertirse en una vitrina ideal para un eventual regreso a la Liga MX.

Publicidad

ver también Doping positivo y castigo de la FIFA: figuras de Alajuelense y Herediano que quedaron marcadas por el escándalo

Por ahora, Cisneros tiene contrato vigente con Alajuelense y mantiene el foco puesto en el objetivo inmediato: buscar el bicampeonato nacional con los manudos.

Publicidad

En síntesis