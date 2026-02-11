La continuidad de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense todavía no está asegurada. El vínculo del 10 manudo finaliza en el mes de junio de este año y por el momento no hay rumores sobre lo que pueda pasar con su situación.

Si hay algo seguro es el bajo rendimiento que está teniendo el mediocampista dentro del terreno de juego. Este martes, ante Liberia por el Torneo de Copa, fue uno de los más criticados por la afición de Alajuelense, algo que viene pasando a menudo.

En medio de las críticas, desde adentro de la Liga hicieron mención a la actualidad que atraviesa Campbell. Con total sinceridad, el gerente deportivo, Carlos Vela, dejó en claro que no está al nivel que les gustaría que esté.

El futuro de Joel Campbell dependerá de las decisiones de Machillo Ramírez

“El tema de Joel es de decisión de Óscar (Ramírez, técnico), si juega de inicio, entra de cambio o sale. Viene trabajando bien, día a día, no hay un reproche, la cancha habla y esperemos que pueda ser el jugador que todos hemos visto y que tenemos confianza que va a salir adelante“, le dijo a Teletica Radio.

Con estas palabras, Vela confirma que el futuro de Campbell dependerá de las decisiones que tome Machillo Ramírez con el futbolista. Si le da oportunidades y le funciona, podría continuar. De lo contrario, tendría su futuro fuera de Alajuela.

Y agregó que está siendo evaluado por el cuerpo técnico continuamente: “Hay competencia interna y nos hace crecer como equipo. Yo te diría que es un tema que va en evaluación constante como todos los compañeros”.

