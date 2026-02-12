La continuidad de Óscar Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense no está confirmada más allá del mes de junio. Al técnico se le termina el vínculo a mitad de año y hasta el momento hay más dudas que certezas sobre una posible renovación.

Esta incertidumbre con el futuro del Machillo Ramírez no está vinculada a los resultados, ni mucho menos. Esta tiene que ver con su estado de salud y su bienestar. Si bien se encuentra bien después de la cirugía que recibió en el ombligo, en diciembre había dejado algunas frases que ponían en duda su estadía en la Liga.

“Puede ser en cualquier momento que no. Es una vida difícil. Me ha costado recuperarme y volver a entrar al rol y hay momentos en los que ya se me hace pesado. La mente sigue diciendo que uno es chiquillo y el que le dice que uno es viejo es el cuerpo“, contó en el canal de YouTube El Pato y Toño, a cargo de Wílmer López y Antonio Alfaro.

ver también Excede al salario y su rendimiento: Machillo Ramírez toma una decisión que podría alejar a Joel Campbell de Alajuelense

En las últimas horas, el que habló sobre el futuro del entrenador manudo fue Carlos Vela, gerente deportivo del club. El mexicano aclaró que el Machillo se encuentra feliz en la Liga, pero también mencionó que hay técnicos capacitados para poder tomar su lugar más adelante.

¿Quiénes podrían ocupar el cargo de Machillo Ramírez si no renueva con Alajuelense?

“Yo no lo vería como sustituto, hay trabajo, hay muy buenos perfiles, está Wardy Alfaro, Junior Díaz, Bryan Ruiz, hay perfiles de mucho futuro, proyección y el sueño de ser directores técnicos“, confesó en diálogo con Teletica Deportes.

Y agregó: “Son tipos mundialistas con experiencias internacionales, en casa el talento está blindado. No va a haber un sustituto de Óscar, cada quien con sus condiciones, será un tema que veremos más adelante, todos vamos de paso, nadie es eterno“.

Publicidad