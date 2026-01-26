“Tampoco es tan grande”: toda Costa Rica consternada con lo que dijo Edwin Rodríguez tras el fichaje fallido de Alajuelense

Machillo Ramírez quería a Jorge Álvarez en Alajuelense, pero al final el volante decidió quedarse en Olimpia para este 2026.

Los Manudos seguro le ofrecían mejor trato económico a Álvarez, pero Olimpia no puso las cosas fáciles. Eso sí, desde Costa Rica han llegado comentarios muy duros en contra de la Liga de Honduras.

Estos han sido escuchados por Edwin Rodríguez que les ha dejado una rotunda respuesta a los periodistas ticos que aseguran que su fútbol es mucho mejor que el catracho.

En referencia a Jorge Álvarez, aseguró que está para una liga mejor, pero que en Costa Rica no se crean que son la Premier League.

Edwin Rodríguez no amaga y se lo dice a toda Costa Rica

“Si, Jorge está para jugar en otra liga mejor, a mi lo que no me gusta es que periodistas de allá (Costa Rica) vean a la liga de Honduras muy de menos. Ellos están muy bien económicamente y en estructura, pero en lo futbolístico estamos al mismo nivel, tampoco es tan grande la diferencia, no son la Premier League o la MLS, hay que ser conscientes. Eso sí, pagan muy bien, pero en el fútbol estamos ahí”.

¿Se está siendo muy grosero con el fútbol de Honduras?: “Ahí son ustedes los que hacerse esa pregunta, sabemos que nosotros somos los responsables de poder subir el nivel de la liga, intentamos hacerlo”.

