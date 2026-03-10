Doping positivo y castigo de la FIFA: figuras de Alajuelense y Herediano que quedaron marcadas por el escándalo

Para un futbolista profesional, no existe mayor temor que las sanciones por dopaje positivo. Utilizar sustancias prohibidas por las regulaciones de la FIFA es uno de los peores errores que puede cometer un jugador, y las consecuencias tienen el potencial de destruir una carrera.

En Fútbol Centroamérica repasamos algunos ejemplos de figuras vinculadas al Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense que tuvieron que atravesar este suplicio tras verse involucrados en controles antidopaje.

Herediano

Erick “Cubo” Torres

A principios de 2024, el ex Liga MX firmó contrato con el Team procedente de Guanacasteca, pero nunca llegó a debutar con el uniforme florense. Un control antidopaje realizado el 15 de noviembre de 2023, cuando aún jugaba con el cuadro pampero, reportó que Torres había utilizado clostebol, una sustancia prohibida que su entorno vinculó a un producto utilizado para tratar una uña encarnada.

Cubo Torres estuvo 16 meses sin jugar (ADG).

El caso terminó inicialmente con una sanción de dos años, pero luego fue reducida a 16 meses en apelación. Finalmente, el mexicano quedó habilitado para volver a jugar en mayo de 2025, aunque ya había salido de Heredia: regresó a las canchas con Sporting FC y actualmente milita en Municipal Liberia.

Orlando Galo

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una inhabilitación de doce meses al mediocampista ex Herediano tras un control realizado en septiembre de 2022, durante una concentración de la Selección de Costa Rica previa al Mundial de Qatar.

Galo fue suspendido por el uso de clostebol (CS Herediano).

El castigo se dio tras detectarse el uso de clostebol, un esteroide anabólico prohibido, y a Galo no le quedó otra que cumplir la suspensión. Cuando regresó a las canchas no tardó en relanzar su carrera: volvió a ser considerado en la Tricolor y dio el salto al fútbol europeo, donde hoy defiende el uniforme del Riga FC.

Alajuelense

José Andrés Salvatierra

El lateral jugaba en la Liga cuando fue sometido a un control antidopaje tras el clásico ante Saprissa disputado el 22 de abril de 2018. La Federación Costarricense de Fútbol informó que la muestra dio positivo por higenamina, una sustancia prohibida tanto dentro como fuera de competición.

Salvatierra dio positivo tras un clásico nacional (LDA).

La sanción quedó ratificada en ocho meses, período que se cumplió entre el 21 de mayo de 2018 y el 21 de enero de 2019, alejándolo temporalmente de las canchas.

Henry Figueroa

Quizás el caso más llamativo de todos. La sanción contra el ex defensor de Liga Deportiva Alajuelense no se originó en una muestra positiva identificada, sino en que evadió un control antidopaje, alegando que había sufrido el fallecimiento de un familiar y debía viajar de urgencia a su natal Honduras.

Henry Figueroa esquivó el control de dopaje y pagó las consecuencias (LDA).

El proceso se inició tras el partido de vuelta de la final de segunda fase ante Herediano, disputado el 8 de diciembre de 2019, y la suspensión quedó fijada desde el 22 de junio de 2020 hasta el 22 de junio de 2024. Hoy, Figueroa es jugador del Marathón de Honduras, donde suma ocho partidos y un gol en el Clausura 2026.

