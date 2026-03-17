“No tienen el nivel”: atizan contra José Francisco Molina y la convocatoria de estos jugadores a la Selección de Honduras

José Francisco Molina presentó un listado de 26 jugadores para encarar el amistoso ante Perú, convocatoria que provocó sorpresa y hasta algunos disgustos en aficionados, periodista y hasta directivos del fútbol de Honduras.

La primera convocatoria del DT español a la Selección de Honduras ha sido cuestionada por el periodista Mauricio Kawas, quien consideró que sí “pesa” jugar en Olimpia y Motagua para entrar en la convocatoria.

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“Cuando empezamos a decir que Marathón debe cuidar a los jugadores, que por qué se van para… y ustedes mismos dicen: ‘es que si no vienen para acá, si no vienen a la capital, no los convoca la puerta de la selección’, etcétera, etcétera. Y esto es lo que sucede”, comenzó diciendo Kawas.

Fulminantes palabras

Kawas consideró que en ese listado están jugadores de los dos clubes de la capital, pese a que no tienen el nivel para formar parte de la Selección de Honduras, criterio que sí fue aplicado con Alexy Vega de Marathón que, pese a su nivel no entró en la convocatoria.

“Entonces viene la primera convocatoria y, en ese aspecto, porque en otros sí hemos visto algo diferente, en esta convocatoria vemos más de lo mismo anterior: jugadores de Olimpia y Motagua que son convocados una y otra vez y no tienen el nivel para estar en la selección. Contrastando con eso, entonces, si vamos a aplicar esa medida del nivel de Alexy Vega y otros jugadores que entendemos que no están en ese nivel, hay que aplicarla para todos, no solo para un sector”, opinó en su programa Todo Deportes Radio.

Mauricio Kawas lanzó fuertes críticas sobre la primera convocatoria de José Molina en la Selección de Honduras. Foto: TDTV.

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El periodista hondureño recalcó que ni Olimpia, ni Motagua hicieron un gran papel internacional y recordó que con algunos de esos futbolistas, Honduras quedó fuera del Mundial United 2026.

“¿Por qué? ¿Acaso Olimpia hizo un gran papel internacional? ¿O es que estos jugadores…? ¿Y Motagua? ¿Motagua clasificó a Champions? No. ¡Ni siquiera clasificó a Champions, hombre! Si con estos mismos jugadores, también en la eliminatoria anterior, ¿en dónde quedamos? Quedamos fuera“, cerró.

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Datos relevantes

Honduras enfrenta a Perú el 31 de marzo en España.

Olimpia y Motagua son los equipos que más convocados tienen (5 cada equipo).

Seis jugadores forman parte de la Selección Mayor por primera vez.

Ningún jugador de Marathón está en la convocatoria

Apenas uno de Real España fue considerado