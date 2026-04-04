Comunicaciones todavía sigue en una situación apremiante con la zona de descenso. Quedan cinco jornadas para que finalice la etapa regular del Clausura 2026 y la definición en la parte baja está más vibrante que nunca.

Los Cremas están a cinco puntos de Guastatoya, el penúltimo que hoy estaría descendiendo a la Primera División. Aún deben enfrentarlos en la jornada 21. Además, el Pecho Amarillo juega este lunes contra Achuapa, equipo que ocupa el último puesto de la Acumulada.

Quedan varios puntos en juego y los dirigidos por el Fantasma Figueroa no se pueden relajar de ninguna manera. Ni hablar si este domingo no sacan un buen resultado en su visita a Mictlán. De todas formas, el Albo consiguió una excelente noticia que lo ayudará a evitar el descenso.

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Agustín Vuletich será habilitado para jugar en Comunicaciones

Según la información del Tiki Taka, este lunes podrán inscribir a Agustín Vuletich para que dispute la parte final del campeonato. El delantero argentino es uno de los jugadores que más ilusión genera entre los aficionados y ya podría hacer su debut en la jornada 19 contra Aurora.

El futbolista surgido de Vélez Sarsfield está entrenando con normalidad junto al equipo, pero aún espera por los detalles administrativos. Éstos podrán quedar definidos ya para la próxima jornada.

El lado negativo de la contratación de Agustín Vuletich

Lo negativo para Comunicaciones es que Vuletich no juega un partido oficial desde hace más de un año. La última vez fue el 26 de enero de 2025, cuando era jugador del UTA Arad de Rumania, en la derrota por 1-0 de su equipo. Ese día disputó 41 minutos.

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En síntesis