Municipal campeón y sufre Comunicaciones: así quedó la tabla histórica de títulos en Guatemala

Los rojos nuevamente superan a los cremas en la tabla histórica.

Municipal volvió a tocar la gloria y no fue un título más. Con la obtención del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cuadro escarlata alcanzó la corona número 33 y consiguió algo que sus aficionados esperaban con ansiedad: pasar a Comunicaciones en la tabla histórica de campeones nacionales.

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Hasta antes de esta final ante Xelajú MC, la pelea por la cima del fútbol guatemalteco estaba igualada. Municipal y Comunicaciones compartían el primer lugar con 32 títulos de Liga Nacional cada uno, una paridad que alimentaba el eterno debate entre rojos y cremas por el lugar más alto del fútbol chapín.

Pero el nuevo título cambió el escenario. Municipal ya no solo festeja una vuelta olímpica: también celebra haber quedado solo en la cima del palmarés nacional, por encima de su máximo rival histórico en Guatemala.

El golpe rojo al eterno rival

La rivalidad entre Municipal y Comunicaciones siempre se juega dentro y fuera de la cancha. Cada clásico, cada campeonato y cada eliminación pesan en una discusión que divide al fútbol de Guatemala desde hace décadas.

Por eso, la estrella 33 tiene un sabor especial para el equipo escarlata. No se trata únicamente de haber vencido en una final, sino de haber dado un golpe directo en la comparación más sensible: la tabla de títulos.

Comunicaciones había alcanzado su título número 32 en el Apertura 2023, cuando se coronó ante Guastatoya. Municipal, que luego igualó esa marca, ahora dio el paso que faltaba para despegarse y tomar ventaja en solitario.

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Para los hinchas rojos, el argumento es simple y contundente: Municipal tiene más títulos nacionales que Comunicaciones. Y en una rivalidad tan pareja, ese dato vale oro.

Así queda la tabla histórica de títulos en Guatemala

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Municipal agranda su leyenda

En el fútbol, los títulos no explican todo, pero pesan más que cualquier discusión. Y Municipal acaba de sumar el argumento más fuerte en la conversación por la grandeza nacional.

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La estrella 33 no borra la historia de Comunicaciones ni termina una rivalidad que seguirá viva en cada clásico. Pero sí modifica la foto actual del fútbol guatemalteco: los escarlatas están arriba, los cremas quedaron un paso atrás y la pelea por el trono volvió a tener dueño.

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Por ahora, Guatemala se pinta de rojo. Y la tabla histórica también.