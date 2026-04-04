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Como va la tabla de posiciones de Guatemala en la jornada 18 del Clausura 2026 y la acumulada tras el empate de Comunicaciones

Este sábado empieza la 18ª fecha del Clausura 2026 y así está la tabla de posiciones en Guatemala.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Empate entre los conejos y cremas
Empate entre los conejos y cremas

La Semana Santa no impide que la Liga Nacional de Guatemala continúa su curso. Este sábado comienza la Jornada 18, que finalizará recién el martes, y lo hizo con un único partido entre Aurora y Antigua, el campeón defensor.

El bicampeón nacional sigue con su racha positiva y propinó una victoria de 0-2 a los tigres, esto a pesar de que tuvieron un expulsado, pero alcanzó para lograr tres puntos que los acerca a la parte alta de la tabla.

El fútbol continuó este Domingo de Resurrección, con el empate de Comunicaciones en su visita a Mictlán, luego de quedar 1-1 en un partido que estuvo lleno de tensión debido a la situación de ambos equipos.

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Así, lo que suceda este domingo será clave pensando en la parte alta de la tabla de posiciones, que por ahora tiene a Rojos y Cremas en la cima seguidos de cerca por el propio Xelajú.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

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En la pelea anual, que definirá los dos descensos, Comunicaciones viene consiguiendo algo de aire: comenzó el Clausura apremiado pero de la mano del Fantastma Figueroa está dejando poco a poco la zona de riesgo.

Así se juega la Jornada 18 del Clausura 2026 de Guatemala

Domingo

  • Municipal vs. Cobán | 6:00 pm
  • Xelajú vs. Malacateco | 8:00 pm
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Lunes

  • Guastatoya vs. Achuapa | 7:00 pm

Martes

  • Mixco vs. Marquense | 3:00 pm
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