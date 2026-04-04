Como va la tabla de posiciones de Guatemala en la jornada 18 del Clausura 2026 y la acumulada tras el empate de Comunicaciones

La Semana Santa no impide que la Liga Nacional de Guatemala continúa su curso. Este sábado comienza la Jornada 18, que finalizará recién el martes, y lo hizo con un único partido entre Aurora y Antigua, el campeón defensor.

El bicampeón nacional sigue con su racha positiva y propinó una victoria de 0-2 a los tigres, esto a pesar de que tuvieron un expulsado, pero alcanzó para lograr tres puntos que los acerca a la parte alta de la tabla.

El fútbol continuó este Domingo de Resurrección, con el empate de Comunicaciones en su visita a Mictlán, luego de quedar 1-1 en un partido que estuvo lleno de tensión debido a la situación de ambos equipos.

ver también Comunicaciones y el Fantasma Figueroa se ven envueltos en polémica tras el triunfo ante Mixco

Así, lo que suceda este domingo será clave pensando en la parte alta de la tabla de posiciones, que por ahora tiene a Rojos y Cremas en la cima seguidos de cerca por el propio Xelajú.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Publicidad

Publicidad

En la pelea anual, que definirá los dos descensos, Comunicaciones viene consiguiendo algo de aire: comenzó el Clausura apremiado pero de la mano del Fantastma Figueroa está dejando poco a poco la zona de riesgo.

Así se juega la Jornada 18 del Clausura 2026 de Guatemala

Domingo

Municipal vs. Cobán | 6:00 pm

Xelajú vs. Malacateco | 8:00 pm

Publicidad

Lunes

Guastatoya vs. Achuapa | 7:00 pm

Publicidad

Martes

Mixco vs. Marquense | 3:00 pm