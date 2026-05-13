Comunicaciones tomará una decisión con respecto al futuro del Fantasma Figueroa

El futuro de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa al frente de Comunicaciones atraviesa horas decisivas, luego de confirmarse que el entrenador chileno sostendrá una reunión con la Junta Directiva crema para definir su continuidad de cara al próximo torneo de la Liga Nacional. Aunque el técnico aún tiene contrato vigente, su permanencia en la institución está lejos de estar asegurada.

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La eliminación ante Xelajú MC en las semifinales del Clausura 2026 de Guatemala dejó golpeado al entorno albo y aumentó las dudas sobre el proyecto deportivo encabezado por el estratega sudamericano, en especial porque se conformó con salvar la categoría, mientras que en la lucha por el título y en estar en la Copa Centroamericana, fracasó.

El desgaste de Figueroa abre dudas en Comunicaciones

Uno de los factores que más pesa en esta incertidumbre es el evidente desgaste emocional que manifestó El Fantasma Figueroa, quien en repetidas ocasiones expresó públicamente sentirse afectado por la presión, las críticas y la relación tensa con un sector de la afición y la prensa deportiva. Incluso, tras el empate contra Xelajú en la ida de semifinales, dejó entrever su cansancio con varias declaraciones polémicas al llamarle “tarados” a los aficionados.

Además del ambiente complicado dentro del club, también ha trascendido que Marco Antonio Figueroa cuenta con propuestas de otros equipos de la región como Alianza de El Salvador, situación que podría acelerar una posible salida. El técnico chileno llegó en uno de los momentos más difíciles de la institución y consiguió salvar al equipo del descenso, pero nunca logró consolidar una identidad futbolística convincente.

Según conoció Guatefutbol.com en las últimas horas, el estratega se reunirá con los propietarios y dirigentes de Comunicaciones para analizar el futuro inmediato del proyecto. En la charla se discutirán temas deportivos, planificación del plantel y el rumbo que tomará el club para el próximo campeonato, en el que los cremas están obligados a recuperar protagonismo.

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Mientras tanto, en el entorno albo ya comienzan a sonar nombres de posibles refuerzos nacionales, aunque dentro de la institución han dejado claro que cualquier movimiento dependerá primero de la decisión sobre el cuerpo técnico. Por ahora, la continuidad de “El Fantasma” Figueroa sigue siendo una incógnita que mantiene en expectativa a toda la afición crema.

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