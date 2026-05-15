El futuro del Fantasma Figueroa ahora depende de la decisión que tome Contreras junto a su equipo de trabajo.

José Moyo Contreras tomó la decisión de ponerle fin a su carrera luego de que Comunicaciones terminara su competencia en el Clausura 2025. Igualmente, el ídolo crema no se irá del club, ya que continuará ligado en otra posición.

Según informó el periodista Byron Oliva, Moyo Contreras será el nuevo gerente deportivo de los Cremas. “Formará parte de la estructura que toma decisiones en cuanto a las contrataciones y estará muy al pendiente de temas deportivos del equipo“, detalló la fuente mencionada.

ver también “Nuevo capítulo”: Dairon Reyes se aleja de Comunicaciones con el mensaje que lo acerca a Costa Rica

Moyo Contreras tomará decisiones en la parte deportiva de Comunicaciones

Con el Moyo en la gerencia deportiva, podría influir en la decisión del entrenador que dirigirá el Apertura 2026. Si bien el Fantasma Figueroa todavía tiene contrato, su continuidad en el Albo no es una garantía, por lo que todo podría cambiar de cara al próximo campeonato. Hay que recordar que el Moyo no tuvo una buena relación con el técnico en estos meses que coincidieron. De hecho, el Fantasma ni siquiera lo convocó el día que anunció su retiro.

De acuerdo a lo que comentó Oliva en las redes sociales, el actual técnico de Comunicaciones está un “70% afuera“. De todas maneras, la decisión final la tendrá el dueño del club, Ángel González, quien se ha caracterizado por elegir a los entrenadores y presidentes.

Cabe destacar que el Fantasma Figueroa, semanas atrás, presentó una lista de 12 jugadores que deberían irse del actual plantel de los Cremas. Sin embargo, el técnico chileno aseguró que él podría ser la salida número 13 si es que el dueño decide prescindir de sus servicios.

Mientras tanto, Comunicaciones ya se movió para conseguir nuevos fichajes de cara a la temporada que se avecina. Diego Santis será anunciado en los próximos días como uno de los primeros refuerzos, quien deja Antigua GFC.

Publicidad

Publicidad

En resumen