El Fantasma Figueroa se queda sin uno de los referentes de Comunicaciones para su trascendental juego vs. Mictlán

Comunicaciones volvió a sonreír en un momento clave de la temporada tras cortar una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas. El conjunto albo logró una victoria 1-0 ante Deportivo Mixco, resultado que no solo devuelve confianza, sino que también mantiene vivas sus aspiraciones de permanecer en la Liga Nacional de Guatemala.

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El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa ya tiene la mirada puesta en su siguiente reto, un duelo determinante frente a Mictlán. Este compromiso es catalogado como trascendental, ya que podría marcar el rumbo definitivo en la lucha por evitar el descenso, en una campaña que ha sido más complicada de lo esperado para los cremas.

Sin embargo, no todo es positivo en el entorno albo. Se confirmó la baja de Stheven Robles, quien no estará disponible tras acumular tarjetas amarillas. La ausencia del “Pelón” obliga al técnico a replantear su esquema, especialmente en un partido donde cada detalle puede ser decisivo.

Convocatoria con ajustes obligados

A la baja de Robles se suma la situación de Lynner García, quien continúa sin ser tomado en cuenta. Ante este panorama, el cuerpo técnico ha definido una convocatoria amplia, en la que varios jugadores tendrán la oportunidad de asumir protagonismo en un momento crítico del torneo.

La lista de convocados refleja las alternativas con las que cuenta el equipo para afrontar este compromiso clave. Los jugadores citados son: Arnold Barrios, Fredy Pérez, Emerson Raymundo, Erik González, Ernesto Monreal, José Gálvez, José Pinto, Rafael Morales, Walter García, Wilson Pineda, Andy Contreras, Gael Sandoval, José Contreras, Karel Espino, Marco Domínguez, Andersson Ortiz, Dairon Reyes, Janpol Morales, Josué Padilla y Omar Duarte.

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Con este grupo, Comunicaciones buscará dar un golpe de autoridad y consolidar su recuperación. Más allá del resultado reciente, el verdadero desafío está en sostener el rendimiento y responder en un duelo donde está en juego mucho más que tres puntos: la permanencia y el orgullo de una institución histórica.