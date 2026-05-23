FAS campeón del Clausura 2026: así quedó la pelea con Alianza y Águila por ser el más grande de El Salvador

El FAS resolvió la gran final en apenas 15 minutos ante un desconocido CD Águila que nunca encontró respuestas en el estadio Mágico González.

FAS se consagró campeón del Clausura 2026 y la final no solo dejó una nueva vuelta olímpica en el fútbol salvadoreño. También movió una de las discusiones más calientes del país: la pelea histórica por los títulos entre FAS, Águila y Alianza, tres gigantes que desde hace años alimentan el debate por saber quién es el más grande de El Salvador.

En una final cargada de historia, FAS derrotó 3-0 a Águila y sumó una nueva estrella a su palmarés. El título tiene un valor especial porque llegó en un Clásico Nacional, ante un rival directo y en un partido que impacta de lleno en la tabla histórica de campeones.

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Cómo queda la lucha por títulos tras la final

Con esta consagración, FAS llegó a 20 títulos de liga y volvió a encender la pelea con los otros grandes del país.

FAS, que ya llegaba como uno de los clubes más ganadores del fútbol salvadoreño, ahora alcanzó la barrera de los 20 campeonatos.

Águila, por su parte, sigue con 17 títulos tras perder la final.

Y en el medio de la discusión aparece Alianza, que no jugó esta final, pero sigue siendo parte inevitable del debate por grandeza, peso histórico y títulos recientes.

La final, entonces, no fue solo una definición más. Fue un partido capaz de modificar la conversación entre hinchas, alimentar comparaciones y sumar argumentos para quienes defienden a su equipo como el más grande de El Salvador.

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FAS y Águila, una final con peso de clásico

El cruce entre FAS y Águila tenía todos los condimentos de una final grande: historia, rivalidad, estadios repletos, presión y una copa en juego. Pero también tenía un ingrediente extra: el impacto directo en la pelea con Alianza.

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Para FAS, ganar significa llegar a una cifra redonda y simbólica: 20 títulos de liga, una marca que agranda su historia y refuerza su lugar entre los equipos más importantes del país.

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FAS resolvió la gran final en el primer tiempo. Foto: X FAS.

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Para Águila, el título representaba mucho más que una alegría de temporada: era la chance de conquistar la corona 18, acercarse en la tabla histórica y mandar un mensaje fuerte en la discusión por la grandeza nacional.

El título que reabre el debate por el más grande

Cada nuevo campeonato cambia el tono de la discusión. Los títulos no son el único argumento para definir grandeza, pero pesan. Y mucho. Por eso, la consagración de FAS vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que divide al fútbol salvadoreño: ¿quién es el equipo más grande del país?

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Los aficionados de FAS tienen ahora un nuevo motivo para sacar pecho. Los de Águila deberán esperar revancha. Y los de Alianza, aunque no participaron de esta final, también miran de cerca una pelea histórica que se mueve cada vez que alguno de sus rivales directos levanta un trofeo.

La final del Clausura 2026 ya tiene campeón, pero la discusión sigue abierta. Porque en El Salvador, cada título cuenta. Y cuando ganan FAS, Águila o Alianza, el debate por la grandeza vuelve a empezar.