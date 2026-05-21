Mario Acevedo recupera pieza clave de Municipal para la vuelta de la final ante Xelajú

Municipal mantiene la mirada fija en el objetivo más importante de la temporada: conquistar el Torneo Clausura 2026. El conjunto escarlata afina los últimos detalles para afrontar la final de vuelta ante Xelajú MC, programada para este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco. Con una amplia ventaja en la serie, los rojos buscan cerrar el trabajo y sumar una nueva estrella a su historial.

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Además de la preparación táctica y física para el decisivo encuentro, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico en los últimos días ha sido el estado de salud del mediocampista Yunior Yuri Pérez, quien abandonó el partido de ida debido a una lesión que generó incertidumbre en el entorno del club. Su evolución se convirtió en un tema prioritario de cara al compromiso definitivo en Quetzaltenango.

Las noticias, sin embargo, son alentadoras para los dirigidos por Mario Acevedo. Según confirmó el propio estratega, el volante cubano ha mostrado una recuperación positiva y podría estar disponible para integrar la convocatoria que viajará al occidente del país. Aunque la decisión final dependerá de las últimas evaluaciones médicas, el panorama es mucho más favorable de lo que se pensó inicialmente.

Yunior Yuri Pérez evoluciona favorablemente

La posible presencia de Yuri Pérez representa una excelente noticia para Municipal, ya que el mediocampista ha sido una pieza importante dentro del esquema escarlata durante la campaña. Su recuperación le brinda al cuerpo técnico una alternativa más en una zona clave del campo y aumenta las opciones para afrontar un partido que, pese a la ventaja obtenida, exige máxima concentración durante los 90 minutos.

En cuanto a las bajas confirmadas, Municipal no podrá contar con José Carlos Martínez ni con Yorma Baltazar. Ambos jugadores continúan en proceso de recuperación tras sus respectivas intervenciones quirúrgicas y quedaron descartados para el compromiso decisivo. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a mantener algunas variantes dentro de la convocatoria final.

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El equipo rojo llega a la vuelta con una cómoda ventaja de 4-1 obtenida en el partido de ida, gracias a las anotaciones de Jefrey Bantes, Cristian Hernández, Alejandro Cabeza y Pedro Manuel Altán. Con ese importante colchón en el marcador global, Municipal buscará administrar la ventaja y dar el golpe definitivo para proclamarse campeón, mientras que Xelajú intentará una remontada histórica ante su afición.