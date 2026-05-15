“Es puro chisme”: El Moyo Contreras rompe el silencio tras los rumores de su cargo como gerente deportivo de Comunicaciones

El Moyo fue claro y contundente sobre la posibilidad de cambiar de rol en los cremas.

El nombre de José Manuel Contreras volvió a estar en el centro de la conversación en el fútbol guatemalteco, luego que en las últimas horas surgieran rumores sobre una posible incorporación del histórico capitán de Comunicaciones a la estructura administrativa del club crema tras anunciar su retiro profesional.

ver también “No podía aguantar los partidos”: Fantasma Figueroa fulminó con pocas palabras al Moyo Contreras tras no convocarlo en Comunicaciones

El pasado 1 de mayo, el reconocido mediocampista confirmó oficialmente su despedida de las canchas, poniendo fin a una brillante carrera en la que dejó una huella imborrable en la institución alba y en Guatemala. Contreras fue protagonista de la histórica conquista del Hexacampeonato y también levantó el título de la Liga Concacaf, consolidándose como uno de los máximos referentes del club.

Tras darse a conocer su retiro, diferentes versiones apuntaban a que el exseleccionado nacional asumiría de inmediato un cargo dirigencial dentro de Comunicaciones. Sin embargo, el propio futbolista salió al paso de las especulaciones y aclaró que hasta el momento no existe ningún acuerdo definido con la institución.

José Manuel Contreras aclara los rumores sobre su futuro

En conversación con Guatefutbol.com, el todavía jugador crema fue contundente al desmentir la información que circuló en redes sociales. “Yo todavía tengo contrato como jugador que termina hasta el 31 de junio y después de eso me sentaré a hablar con el club para ver qué es lo que va pasar. Lo que se habla en las redes es puro chisme”, declaró Contreras.

Las palabras del “Moyo” dejan claro que su futuro aún no está definido y que cualquier decisión será tomada una vez finalice formalmente su vínculo contractual con Comunicaciones. Mientras tanto, la afición alba sigue atenta a los próximos movimientos de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del club.

ver también Comunicaciones anuncia su primera baja en medio de la incertidumbre del futuro del Fantasma Figueroa

Por ahora, en Comunicaciones reina el hermetismo respecto a los cambios que tendrá el plantel para la próxima temporada. La continuidad de varios jugadores y el armado del equipo dependerán también de lo que ocurra con el técnico Marco Antonio El Fantasma Figueroa, cuya permanencia en el banquillo sigue envuelta en incertidumbre tras el cierre del Clausura 2026.

Publicidad