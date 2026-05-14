Comunicaciones anuncia su primera baja en medio de la incertidumbre del futuro del Fantasma Figueroa

Comunicaciones comenzó oficialmente su proceso de reestructuración de cara a la Temporada 2026-2027, luego de un semestre lleno de altibajos en el que el equipo quedó eliminado en semifinales del Torneo Clausura 2026 y estuvo lejos de cumplir las expectativas de su afición. La dirigencia alba analiza cambios importantes tanto en el plantel como en el cuerpo técnico.

ver también La razón por la que Comunicaciones no jugará el nuevo torneo que se organizará en Guatemala

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador Marco Antonio Figueroa, el club ya empieza a tomar decisiones con respecto a sus futbolistas. La primera salida confirmada es la del mediocampista mexicano Gael Sandoval, quien dejó de pertenecer oficialmente a la institución crema.

Gael Sandoval la primera baja en los cremas

El volante azteca llegó procedente de Alianza FC para disputar el Clausura 2026, generando expectativa entre los aficionados por su experiencia y calidad técnica. Sin embargo, su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y nunca logró consolidarse como una pieza determinante dentro del esquema albo.

La salida de Sandoval era una de las decisiones más esperadas dentro del entorno crema, tomando en cuenta que el equipo busca una renovación importante tras una campaña marcada por la irregularidad. Comunicaciones logró salvar la categoría y alcanzar las semifinales, pero quedó lejos de pelear realmente por el título y también fracasó en su intento de clasificar a la Copa Centroamericana.

Por otra parte, el futuro de Marco Antonio Figueroa sigue siendo una incógnita. Aunque el técnico mantiene contrato vigente con Comunicaciones, el fuerte interés de Alianza FC podría cambiar completamente el panorama del banquillo albo en las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Comunicaciones tomará una decisión con respecto al futuro del Fantasma Figueroa

La decisión sobre la continuidad del estratega chileno será determinante para definir el rumbo del proyecto deportivo. Dependiendo de quién dirija al equipo la próxima temporada, también se establecerá la lista final de bajas y los posibles refuerzos con los que Comunicaciones intentará recuperar protagonismo en el fútbol guatemalteco.