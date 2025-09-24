“Ya está en casa”: Guatemala consigue al convocado que nadie vio venir desde Estados Unidos para los partidos más importantes

Guatemala consiguió sumar a sus convocatorias a un futbolista que nadie vio venir. Arribó esta mañana desde Estados Unidos, donde mucho lo consideran figura de su actual equipo. Es un jovencito de gran presente y mucho futuro.

Se trata de Ethan Ruppert, joven arquero de 16 años que brilla bajo los tres palos del Orlando City. Se confirmó su llamado hace cuatro días, y hoy mismo llegó a tierras guatemaltecas. Es uno de los más observados en la actual MLS Next Pro.

Ethan Ruppert, representante de Guatemala, en su llegada al Orlando City (rrss).

Publicidad

Publicidad

Aunque es mucho menor que la mayoría de sus compañeros, Ruppert integrará la Selección Nacional Sub-23 que medirá fuerzas con Honduras en una serie de partidos amistosos. Se espera que, por lo menos, junte un puñado de minutos.

Este portero firmó con el club de Orlando a principios de abril del corriente 2025, tras ser una de las piezas fundamentales en la temporada anterior del Baltimore Armour. Está cada vez más cerca de firmar su primer contrato como profesional.

Publicidad

ver también Es titular en la selección de Luis Fernando Tena y elige al club más grande de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal: “Está muy arriba”

Guatemala recibe noticia de Concacaf que los beneficia contra Panamá para Mundial

Después de que se realizaran las gestiones pertinentes, el Comité Ejecutivo de la FFG lo consiguió. FIFA y Concacaf enviaron la debida carta de autorización para que Guatemala pueda cambiar su localía al recinto conocido como El Trébol.

Publicidad

El Estadio Manuel Felipe Carrera se usará para los partidos ante los equipos de Panamá y Surinam, a disputarse respectivamente el 13 y 18 de noviembre, por la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Podrían definir así su boleto.

Publicidad

Según la información transmitida por el periodista Luis Marín a través de Ciudad Deportiva GT, el aforo que tendrá el reducto de Municipal para ambos juegos va a ser de 7768 aficionados. La Bicolor buscará clasificar a su primera gran cita.