Concacaf lo confirmó y Luis Fernando Tena festeja: la noticia que favorece a Guatemala para el partido clave con Panamá

La Selección de Guatemala se ilusiona con la confirmación de última hora para la "final" contra Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La FFG le cumplió con creces a la Selección de Guatemala y Luis Fernando Tena.
© GettyLa FFG le cumplió con creces a la Selección de Guatemala y Luis Fernando Tena.

A la Selección de Guatemala le espera una dura seguidilla de partidos fuera de casa en las Eliminatorias. Está última en el Grupo A, con apenas un punto, por lo que deberá obtener resultados positivos frente a Surinam y El Salvador para llegar a la fecha FIFA de noviembre con chances de clasificar al Mundial 2026.

Pese a todavía no haberlo conseguido, el deber de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) es anticiparse a los hechos. Y por eso, cumplió con el pedido que elevó el grupo liderado por Luis Fernando Tena: disputar los últimos dos juegos de la clasificatoria en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Concacaf confirma la noticia que beneficia a Guatemala

Después de realizar las gestiones pertinentes, el Comité Ejecutivo de la FFG consiguió la carta de autorización de FIFA y Concacaf para enfrentar en “El Trébol” a Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre). Esto fue confirmado por la propia Confederación en su página web.

Según dio a conocer el periodista Luis Marín en Ciudad Deportiva GT, el aforo que tendrá el reducto de Municipal para ambos encuentros será de 7.768 aficionados. Allí, aprovechando que los seleccionados de la Liga Nacional conocen bien el terreno de juego, la Bicolor buscará clasificar a su primera Copa del Mundo.

Además, según expresó Tena en una entrevista concedida al reportero Luis Solares, el clima que se genera en ese estadio con la afición es otro factor importante para motivar a los futbolistas: “Desde la primera vez que fui dije ‘aquí podríamos jugar’, porque la cancha es buena, tiene césped natural y siempre la han cuidado bien a pesar de que entrenan ahí todos los días. Y la gente está ahí, pegada”.

Por lo pronto, la Bicolor comenzó los trabajos este lunes con un grupo conformado por dieciocho jugadores del plano local en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la zona 15 capitalina. Luego, se sumarán los seis legionarios que convocará el técnico mexicano para terminar de preparar los duelos ante Surinam y El Salvador.

