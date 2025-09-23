Es titular en la selección de Luis Fernando Tena y elige al club más grande de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal: “Está muy arriba”

Guatemala se sorprende al escuchar a una de las figuras que Luis Fernando Tena tiene en la Selección Nacional. El futbolista no dudó al elegir al club más grande del país, del que destacó varias virtudes. Sus palabras fueron un golpe sorpresivo.

Jonathan Franco es una de las jóvenes estrellas que tiene La Bicolor. Respondió a todos los llamados que se le hicieron desde la mayor, lo que llevó a que disputara un total de 21 juegos desde finales de marzo del 2024. Todavía no marcó goles.

Recientemente, Franco respondió a la eterna pregunta de la Liga Nacional sobre cuál es el mejor equipo. Eligió Municipal por sobre Comunicaciones. Destacó así a la institución en la que terminó de formarse como profesional y trabaja ahora.

Publicidad

Publicidad

ver también Municipal en alerta: Mario Acevedo podría tener un duro revés en una parte importante del Apertura 2025

Guatemala escucha al joven Jonathan Franco elegir entre Municipal y Comunicaciones

Jonathan Franco fue claro en sus palabras. Está muy seguro de que el club más grande de toda Guatemala es Municipal. No solamente lo contó con ejemplos, sino que explicó las sensaciones de las flamantes incorporaciones del equipo.

“La verdad es que los dos se impresionaron (Rodrigo Saravia y Nicolás Samayoa), por qué creo que no pensaban que fuera así. La verdad es que es que es el club que está mejor la verdad por mucho”, dijo Franco a Producciones Deportivas.

Publicidad

“Es increíble, te dan desayuno, almuerzo, cena… La verdad es que aquí te ayudan muchísimo. Lo tenés todo la verdad, aparte te dan suplementos, de todo, por eso te digo, por mucho está muy arriba Municipal“, sentenció el futbolista.

Publicidad

¿Cuándo juegan Municipal vs. Comunicaciones por el Clásico Chapín?

Comunicaciones recibirá a Municipal por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 el próximo 19 de octubre a las 17.00 horas de Guatemala. Para entonces, la Liga Nacional estará más cerca de su etapa de definiciones, a siete fechas del cierre.