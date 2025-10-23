Es tendencia:
“Nos vieron de menos”: Xelajú hace advertencia a Real España y Bryan Moya da una respuesta categórica en la Copa Centroamericana

Real España no pudo ganar de local ante Xelajú y en la vuelta se juega todo en Guatemala. La pelota sigue en el aire.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Real España y Xelajú van a definir al primer finalista de la Copa Centroamericana el próximo miércoles.
Real España tuvo que venir de atrás para rescatar un empate en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

La Máquina tuvo que reponerse a un tanto de Antonio De Jesús López para rescatar un encuentro donde su afición puso un verdadero show.

Bryan Moya fue el encargado de dejar tablas el marcador (1-1) y todo se va a definir en Guatemala, aunque Xelajú dejó una advertencia en sus redes sociales.

“En casa definimos esta serie, junto a nuestra afición”, fue lo que escribió el Xela. El propio Moya respondió a estas palabras tras el cotejo.

Lo que dijo Bryan Moya de Xelajú tras el empate en la Copa Centroamericana

“Sabiamos que iba a ser un rival difícil, es una semifinal y que cada equipo se juega todo, al final rescatamos ese empate y todavía estamos vivos para jugar en Guatemala”.

El gol de visita de Xelajú: “Aquí hay que estar preparado para lo que se viene y al final el grupo sacó la garra”.

¿Cómo se debe jugar en Guatemala?: “Debemos ser cuidadosos, jugar nuestro partido y ojalá que podamos clasificar”.

Responde a Xelajú por lo que hicieron en cuartos: “Claro que se puede repetir, la vez pasada todo mundo nos vieron de menos y clasificamos, esperamos esta no sea la excepción”.

Real España se juega su boleto a la final el próximo miércoles 29 de octubre de visita y espera repetir lo que hizo cuando dejó fuera al Plaza Amador.

