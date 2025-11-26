Toda Guatemala sorprendida con la noticia que llega desde Estados Unidos e impacta a la Selección: “Se van a la MLS”

Guatemala entera se sorprendió al enterarse que algunas de sus figuras se van a jugar a Estados Unidos. Un fracaso rotundo les impidió a los chapines clasificarse al Mundial 2026, por lo que esta noticia fue bien tomada por la mayoría.

La Bicolor terminó en tercer lugar. Panamá se quedó con el boleto directo hacia la Copa del Mundo, mientras que Surinam clasificó al repechaje. Por otra parte, El Salvador quedó en el último puesto de este cuarteto, también, sin lograr nada.

Según trascendió, dos de los futbolistas más importantes de Selección Nacional podrían emigrar hacia la máxima liga del fútbol estadounidense. La MLS puso su mira sobre figuras, tales como lo son Rudy Muñoz y Antonio de Jesús López.

Guatemala tendría a Chucho López y Rudy Muñoz en camino hacia la MLS

Gerardo Villa confirmó que existe una posibilidad de que Rudy Muñoz emigre al extranjero, precisamente a la MLS. Recientemente, un llamado pidió condiciones para hacerse con los servicios del futbolista, aunque no trascendieron más datos.

Municipal afirmó que, hasta no existir un interés real, no expondrá a uno de sus máximos activos a los riesgos del mercado. “Chucho” López es otro de los que se podrían ir desde Guatemala hasta Estados Unidos, con algunas certezas más.

A López lo buscan desde Cincinnati. Por lo que se supo, el primer acercamiento fue fructífero y se dio directamente con el jugador. Si el ofrecimiento está dentro del rango que pretende Xelajú MC, el mediocampista de 28 años estaría habilitado a poner la firma.

