Novedades en Comunicaciones: Fantasma Figueroa ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026

Comunicaciones está obligado a levantar cabeza en el Torneo Clausura 2026. Después de un semestre pesadillesco, en el que finalizó último con apenas 20 puntos y se quedó fuera de la fase final por quinta vez en su historia, le urge empezar a ganar para alejarse de la zona de descenso.

A excepción del nombramiento de Marco Antonio Figueroa como su nuevo entrenador en lugar de Iván Franco Sopegno y la renovación del volante Marco Domínguez, el club no ha anunciado más movimientos. Una pasividad que, naturalmente, llena de preocupación a los aficionados Cremas.

¿Cuál es el primer refuerzo del Fantasma Figueroa en Comunicaciones?

Para colmo, las novedades que llegan desde el entorno del club no son tan alentadoras. Este lunes, el periodista Juan Carlos Gálvez dio a conocer que el mediocampista Axel De La Cruz regresará a Comunicaciones a pocos días de haberse marchado para reforzar a Atlético Mictlán.

De La Cruz iba a firmar por seis meses con los Conejos, pero finalmente las directivas no llegaron a un acuerdo y el préstamo se cayó. Desde entonces, el futbolista de 19 años ha estado entrenando con Sacachispas de la Primera División antes de volver a unirse a la institución Blanca.

Además del mencionado inconveniente, no está claro si el “Fantasma” Figueroa pidió la vuelta del juvenil para observarlo de cerca en el día a día y darle una nueva oportunidad, o si terminará saliendo cedido a otro club. En el torneo anterior, el oriundo de Petén disputó 12 partidos (631 minutos), en los que no aportó goles ni asistencias.

Axel De La Cruz vuelve a Comunicaciones. (Foto: Cremas)

Hasta el momento, no hay novedades sobre fichajes: Comunicaciones no estuvo en la pelea por Diego Campos, el goleador uruguayo Rodrigo De Olivera no llegaría, no prosperaron las negociaciones por el nicaragüense Junior Arteaga y se habría enfriado lo de su compatriota Justin Cano, que tiene seis meses más de contrato con Diriangén.