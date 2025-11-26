Es tendencia:
“Jugará con la Selección”: Guatemala confirma una de las noticias más esperadas sobre una de sus promesas

Guatemala confirmó una de las noticias más esperadas de cara a lo que resta del corriente año 2025.

Guatemala atraviesa horas tumultuosas a nivel futbolístico. Después del fracaso de su Selección Mayor en las Eliminatorias al Mundial 2026, los enfoques van hacia otros horizontes. Las buenas noticias no abundan, pero llegan de a poco.

Las selecciones juveniles, por su parte, intentan concentrarse en sus próximos desafíos. El Torneo UNCAF se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que el equipo chapín deberá enlistarse. Es su venidera responsabilidad para afrontar.

Durante la antesala de este mismo, cuando el cuerpo técnico se dispone a darle forma al equipo que presentará, una buena noticia llegó inesperadamente. Se trata de la incorporación de Adriano Samayoa, quien cuenta con su pasaporte.

Adriano Samayoa, la joya de la MLS que representará a Guatemala en los UNCAF

Adriano Samayoa tiene 18 años y juega como extremo por derecha, aunque lo puede hacer por izquierda de igual manera. Formado en la cantera del LAFC de la MLS, el jugador promete darle mucho al equipo por su velocidad y su potencia.

Samayoa lleva varios entrenamientos y microciclos con la Sub-20 de Guatemala, por lo que ya conoce a la gran mayoría de sus compañeros. Está relativamente adaptado al sistema, aunque no jugó antes por cuestiones de papelería legal.

El atacante nació en California y tuvo algunos llamados para entrenarse con la selección nacional de su país natal, pero ya había elegido representar la bandera de La Bicolor. Estará presente en el Torneo UNCAF de Panamá para diciembre.

